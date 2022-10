MANOIR DE LA FROUSSE Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre

Sarthe

MANOIR DE LA FROUSSE Asnières-sur-Vègre, 28 octobre 2022, Asnières-sur-Vègre. MANOIR DE LA FROUSSE

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

2022-10-28 – 2022-10-28 Asnières-sur-Vègre

Sarthe Asnières-sur-Vègre Lors de la nuit d’Halloween, le Manoir de la Cour est occupé par un savant, chimiste et herboriste. Il utilise ses connaissances pour développer de nouveaux virus, des explosifs chimiques et il est persuadé d’avoir inventé une potion qui le rend immortel.

Un mystérieux scientifique, des expériences ratées et un laboratoire regorgeant de dangers… Les enfants devront s’armer de tout leur talent pour tenter de résoudre les énigmes et de beaucoup de courage pour affronter les morts-vivants, les potions et produits toxiques. Seront-ils capables de ressortir vivants du Manoir ? Durée : 1h

Sur réservation !

Sessions 6-8 ans : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Sessions 9-12 ans : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30

(accompagnateur limité à 1 adulte par enfant) Le Manoir de la Frousse est de retour pour offrir aux enfants un moment de frayeur ! Toujours accompagné de La Compagnie Phonème, le Manoir de la Cour ouvre ses portes aux enfants audacieux. contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 https://www.lemanoirdelacour.fr/semaine-de-la-frousse/ Asnières-sur-Vègre

dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Vègre, Sarthe Autres Lieu Asnières-sur-Vègre Adresse 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe Ville Asnières-sur-Vègre lieuville Asnières-sur-Vègre Departement Sarthe

Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-vegre/

MANOIR DE LA FROUSSE Asnières-sur-Vègre 2022-10-28 was last modified: by MANOIR DE LA FROUSSE Asnières-sur-Vègre Asnières-sur-Vègre 28 octobre 2022 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe Asnières-sur-Vègre sarthe

Asnières-sur-Vègre Sarthe