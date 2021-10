MANOIR DE LA FROUSSE Asnières-sur-Vègre, 30 octobre 2021, Asnières-sur-Vègre.

MANOIR DE LA FROUSSE 2021-10-30 – 2021-10-30

Asnières-sur-Vègre 72430 Asnières-sur-Vègre

Lors de la nuit d’Halloween, le monde des vivants rencontre celui des morts et Satan rode pour ceux qui ne savent pas l’éloigner… Une mystérieuse lettre de mission, une confrérie de sorcières préparant la fête de Samhain, un grimoire illisible…

Les enfants devront s’armer de tout le talent pour tenter de résoudre les énigmes et de beaucoup de courage pour affronter les démons, elfes, et morts-vivants rassemblés au Manoir de la Frousse. Serez-vous capables d’apporter votre aide au x sorcières ?

Durée : 1h15

Sur réservation !

Sessions 6-8 ans : 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h et 20h

Sessions 9-12 ans : 18h30, 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30

(accompagnateur doté d’un Pass sanitaire et limité à 1 adulte par enfant)

Le Manoir de la Frousse est de retour pour offrir aux enfants un moment de frayeur !

contact@lemanoirdelacour.fr +33 2 43 95 17 12 https://www.lemanoirdelacour.fr/semaine-de-la-frousse/

