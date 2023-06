Manoir de la Félonnière Manoir de la Félonière Louerre Louerre Catégories d’Évènement: Louerre

Manoir du XVIéme ,magnifiquement restauré, le manoir de la Félonnière ainsi que son parc arboré se situent au coeur du village de Louerre.

Visites commentées par le propriétaire. – Journée organisée par L’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine).

– Point info avec documentation au stand de l'ALSP, place de l'église de Louerre. Manoir de la Félonière 1 Rue Eugène Bonnemère, 49700 Louerre

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

