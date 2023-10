PARIS entre culture et verdure Manoir de La Courbette Boissy-sous-Saint-Yon, 30 octobre 2023, Boissy-sous-Saint-Yon.

PARIS entre culture et verdure 30 octobre – 3 novembre Manoir de La Courbette Quotient

Familial Mensuel Prix du séjour

0 à 200 60 €

201 à 400 70 €

401 à 600 90 €

601 à 800 110 €

801 à 1 000 140 €

1 001 à 1 500 180 €

1 501 à 2 000 220 €

2 001 à 2 500 260 €

2 501 et 4 000 310 €

4 001 et + 360 €

Cet automne, 12 jeunes âgés de 11 à 17 ans, accompagnés par 2 animateurs, découvriront une partie des richesses culturelles de la région ile de France : culture, nature, patrimoine … se sera pour eux une expérience de vie commune enrichissante et stimulante

La durée du séjour est de 5 jours et 4 nuits.

Au programme de cette semaine :

• Visite et déambulation parisienne : Tour Eiffel, Montmartre, Champs Élisée, Street Art, Château … ;

• Marches nature et visites de foret et parc naturel : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gatinais Français et/ou Fontainebleau.;

• Jeux, fils rouge et veillées animés ;

• Vie collective : Elaboration des menus, courses, cuisine, vaisselle, temps de discussion … ;

Les mots d’ordre seront : culture, vivre ensemble, découverte et plaisir.

Manoir de La Courbette 42 rue de Chatres 91790 Boissy sous St Yon Boissy-sous-Saint-Yon 91790 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cdciledere.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:00:00+01:00

Paris découverte