Visite et animations au manoir de la cour de Coudrecieux Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux, 16 septembre 2023, Coudrecieux. Visite et animations au manoir de la cour de Coudrecieux 16 et 17 septembre Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux Au chapeau, pour les musiciens. Visites libres ou commentées des extérieurs du manoir. Animation techniques d’enduits à la chaux, par le propriétaire. Exposition de peintures de Christiane Rocheron. Le dimanche après-midi, à 16 heures, concert du duo voix lactées dont voici le site internet. http://www.voix-lactees.com/ Manoir de la Cour 72440 Coudrecieux 9 rue de la Cour 72440 Coudrecieux Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 79 37 [{« link »: « http://www.voix-lactees.com/ »}] Manoir du XVIe siècle, ISMH, exposition de peinture sur les éléments de la nature et concert harpe celtique et guitare, chants traditionnels et créations. par la route, parkings dans le village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

