Visite du Manoir de la Coudraie Manoir de la Coudraie Tréméoc, 17 septembre 2023, Tréméoc.

La Coudraie, un classique de la Restauration

Visite des allées cavalières, de la cour d’honneur, découverte des façades sud et nord du manoir datant de la Restauration, promenade dans le jardin aux rhododendrons remarquables.

Les propriétaires seront heureux de vous accueillir dans ce lieu d’histoire en cours de rénovation depuis 2 ans.

Manoir de la Coudraie 29120,Tréméoc Tréméoc 29120 Finistère Bretagne http://www.tremeoc.fr/fr/information/86433/patrimoine-culture https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090478;http://www.tremeoc.fr/fr/information/86433/patrimoine-culture Manoir de la Coudraie (privé) et ses piliers

En 1426, le château appartient à la Seigneurie de la Coudray. Durant la révolution, le domaine des Mascarenne de Rivière appartenant au Baron de Baude de Saint-Père est confisqué. Il est reconstruit en 1820 par Jean-Baptiste Huard, très riche négociant et maire de Pont-L’Abbé de 1833 à 1837. Les huit piliers monumentaux ont été construits au XVIIème siècle et représentent des visages grimaçants, des lions héraldiques et sont réhaussés de vases funéraires. Piliers le long de la D240, direction Plogastel-St-Germain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

