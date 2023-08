Promenade d’une perspective à l’autre autour du Manoir de La Coudraye, de ses potagers et de son étang Manoir de la Coudraie Beaussais-sur-Mer, 16 septembre 2023, Beaussais-sur-Mer.

Promenade d’une perspective à l’autre autour du Manoir de La Coudraye, de ses potagers et de son étang 16 et 17 septembre Manoir de la Coudraie Visite commentée par le propriétaire samedi et dimanche à 15h30

Manoir d’un compagnon de Du Guesclin, Jean Lenfant de La Coudraye, transformé au XVIIIe en grand château classique, fortifié mais démoli aux trois quarts pendant la Révolution.Transformé en exploitation agricole pendant près de deux siècles, il fait depuis vingt cinq ans l’objet d’une restauration/restitution de grande ampleur.

Les abords et potagers ont été aménagés en respectant la rabine principale et ses allées en patte d’oie et de nouvelles perspectives ont été créées en face de chacune des façades du Manoir, toutes différentes.

La variété des points de vue donne de l’intérêt à la promenade autour des bâtiments et du grand étang, qui peut même se prolonger dans les bois pour rejoindre la perspective principale.

Une présentation de cette aventure par le propriétaire a lieu à 15h30, pendant une heure, le samedi et le dimanche, tandis que certaines étapes de la restauration sont présentées dans l’Orangerie, presque terminée…

Ancien manoir du XVe à cour fermée, entouré de douves, transformé en château classique en 1729 et en grande partie détruit entre 1794 et 1806, avant d'être transformé en ferme jusqu'en 1997.

Restauration lourde du manoir et des abords, potagers, étang et avenues, entreprise depuis 1997. D26 ( Dinan/ Saint-Jacut de la mer), à 2km au Nord du Plessix-Balisson et 3km au Sud du rond-point d'accès à Saint-Jacut.

Restauration lourde du manoir et des abords, potagers, étang et avenues, entreprise depuis 1997. D26 ( Dinan/ Saint-Jacut de la mer), à 2km au Nord du Plessix-Balisson et 3km au Sud du rond-point d’accès à Saint-Jacut.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

