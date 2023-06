Visite commentée du manoir de la Chevallerie Manoir de la chevallerie Sainte-Cérotte Sainte-Cérotte Catégories d’Évènement: Sainte-Cérotte

Marie-Françoise et Jean-François LECOMTE vous font visiter le manoir de La Chevallerie.

Bâtiment remontant au XVème siècle n’ayant subit que peu de modification au fil du temps.

Manoir de la chevallerie MANOIR DE LA CHEVALLERIE, 72120 Sainte-Cérotte Sainte-Cérotte 72120 Sarthe Pays de la Loire 0967131649 Route de St Calais au Mans par Le Grand Lucé – Parigné, à 7km de St Calais, prendre petite route juste en face le terrain du Moto-cross

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

