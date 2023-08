Comice Agricole du Pays de Gacé Manoir de la Bouverie Mardilly, 3 septembre 2023, Mardilly.

Mardilly,Orne

Inauguration à 11h sur le terrain de Mardilly au Manoir de la Bouverie.

Démonstration équestre

Concours d’animaux

Défilé de tracteurs anciens

Repas champêtre

Randonnée pédestre : 9h

Jeux gonflables

Présentation des pompiers

Concert avec le groupe ArTrozic.

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 . .

Manoir de la Bouverie

Mardilly 61230 Orne Normandie



Inauguration at 11am on the Mardilly site at the Manoir de la Bouverie.

Equestrian demonstration

Animal show

Antique tractor parade

Country-style meal

Walking tour: 9 am

Inflatable games

Fire department presentation

Concert by the group ArTrozic

Inauguración a las 11h en el recinto de Mardilly, en el Manoir de la Bouverie.

Demostración ecuestre

Espectáculo de animales

Desfile de tractores de época

Comida campestre

Paseo a pie: 9 h

Juegos hinchables

Presentación de los bomberos

Concierto del grupo ArTrozic

Eröffnung um 11 Uhr auf dem Gelände von Mardilly im Manoir de la Bouverie.

Vorführung von Pferden

Wettbewerb von Tieren

Parade mit alten Traktoren

Mahlzeit auf dem Land

Wanderung zu Fuß: 9 Uhr

Aufblasbare Spiele

Vorstellung der Feuerwehr

Konzert mit der Gruppe ArTrozic

