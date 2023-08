Exposition de figurines dans le manoir et danses celtes Manoir de Keryargon Belz Catégories d’Évènement: Belz

Morbihan Exposition de figurines dans le manoir et danses celtes Manoir de Keryargon Belz, 17 septembre 2023, Belz. Exposition de figurines dans le manoir et danses celtes Dimanche 17 septembre, 10h30 Manoir de Keryargon Entrée libre La grande salle du manoir sera ouverte et l’on pourra voir l’exposition de la collection de figurines historiques de Guy-Gil Barbier : plats d’étain ancien et plus récents, peintures Douchkine.

À 11h, les Loups de Glencoe présenteront des danses écossaises.

Pique-nique libre sur le site.

Cornemuses et danses écossaises, l’après-midi aussi. Manoir de Keryargon 18 impasse de Keryargon, 56550, Belz Belz 56550 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56005481 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Barbier Détails Catégories d’Évènement: Belz, Morbihan Autres Lieu Manoir de Keryargon Adresse 18 impasse de Keryargon, 56550, Belz Ville Belz Departement Morbihan Lieu Ville Manoir de Keryargon Belz latitude longitude 47.662557;-3.145605

Manoir de Keryargon Belz Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belz/