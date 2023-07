Découverte des extérieurs du manoir de Kervézec Manoir de Kervézec Garlan, 17 septembre 2023, Garlan.

Découverte des extérieurs du manoir de Kervézec Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Manoir de Kervézec Libre accès aux visiteurs des extérieurs du château.

Manoir privé datant de 1568, mais dont les origines de la construction restent obscures. Il a été remanié, mais sa partie ancienne garde encore un portail défendu par des meurtrières et une galerie à mâchicoulis.

Manoir de Kervézec Kervézec, 29610, Garlan Garlan 29610 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090482 L’origine du manoir de Kervézec est très obscure : on ne retrouve aucune mention de terre noble à cet endroit dans les réformations de 1481 et 1535. La première mention n’apparaît qu’en 1665 à l’occasion de la bénédiction de la cloche de la chapelle, et le premier propriétaire connu est François Rolland, riche marchand de Morlaix, en 1667. Le manoir a cependant été construit au 16e siècle (il est daté 1568) et présente des caractéristiques de la demeure noble, malgré les modifications subies au 19e siècle. Il a en effet été très modifié par Pol de Courcy, l’auteur de l’armorial de Bretagne, entre 1877 et 1879 : le bâtiment prolongeant vers le nord-est le portail d’entrée à mâchicoulis a été démoli, et le manoir s’est étendu vers le sud par la création de deux bâtiments parallèles terminés par une cour. L’intérieur a conservé son décor du 19e siècle.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Freddy Kerveadou