Kersalio, nature entre les pierres Manoir de Kersalio Guérande, 12 juillet 2023, Guérande.

Kersalio, nature entre les pierres Mercredi 12 juillet, 10h00 Manoir de Kersalio Gratuit, sur inscription

À deux pas des marais salants de Guérande, cet Espace Naturel Sensible bénéficie de nombreux aménagements pour conserver sa richesse historique et écologique. Hors des sentiers battus, venez découvrir ce site magnifique avec ses prairies, sa mare et ses bâtisses… avec vue imprenable sur les marais !

Public familial – sortie pédestre – 2h

Prévoir des chaussures de sport ou de marche

Financement : Conseil Départemental de Loire Atlantique

Manoir de Kersalio Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

environnement biodiversité

CPIE Loire Océane