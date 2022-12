« La carte fantastique » Manoir de Kernault Mellac Catégories d’évènement: Finistère

« La carte fantastique » Manoir de Kernault, 21 janvier 2023, Mellac. « La carte fantastique » Samedi 21 janvier 2023, 14h00 Manoir de Kernault

En famille, à partir de 4 ans Breton/Français Tarifs : plein tarif 5 €, tarifs réduits de 1 € à 2,5 €, moins de 7 ans gratuit Sur inscription : 02 98 71 90 60

Venez découvrir là où vivent les créatures fantastiques du pays de Quimperlé. Venez apprendre en breton les noms des créatures, le vocabulaire des légendes, de la géographie… Manoir de Kernault Manoir de Kernault, Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne Venez découvrir là où vivent les créatures fantastiques du pays de Quimperlé. Venez apprendre en breton les noms des créatures, le vocabulaire des légendes, de la géographie… Cet atelier est animé par Marianne Le Marre (animatrice architecture et patrimoine au Pays d’art et d’histoire de Quimperlé Communauté) et Tudual Audic (auteur de celtique-fantasy et enseignant de breton). Puis l’équipe du Manoir de Kernault vous accompagnera pour visiter l’expo-expérience « Fantastiques créatures ».

Organisé par Pays d’Art et d’Histoire Quimperlé Communauté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T16:00:00+01:00 Franck Betermin, Quimperlé Communauté

