Visite guidée du manoir de Kerleguen

Morbihan Visite guidée du manoir de Kerleguen Manoir de Kerleguen Grand-Champ, 16 septembre 2023, Grand-Champ. Visite guidée du manoir de Kerleguen 16 et 17 septembre Manoir de Kerleguen 5 € ; gratuit en dessous de 12 ans Visite guidée par les propriétaires : présentation de l’histoire du manoir et de ses habitants, de son intérêt architectural, du programme de restauration puis visite des principales pièces et du parc. Manoir de Kerleguen Kerleguen, 56390, Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne 02 97 61 40 18 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091220 Manoir construit en 1476 pour servir de presbytère au recteur de Grand-Champ. Corps de logis en équerre flanqué à l’angle intérieur d’une tour ronde renfermant un escalier à vis. Gargouilles sculptées dont l’une figure un bélier. Figures sculptées à la pointe et aux extrémités des frontons des lucarnes. Dans la salle, cheminée monumentale. Dans la cuisine, ancien évier avec canal de pierre.

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

