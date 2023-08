Visite guidée au Manoir de Kerlan Manoir de Kerlan Sibiril, 16 septembre 2023, Sibiril.

Visite guidée du manoir, extérieure et intérieure en continu par les propriétaires.

Dans un cadre naturel campagnard un manoir des 15ème et 16ème siècles

Cuisine remarquable avec deux cheminées et garde manger; grande salle avec cheminée.

Manoir de Kerlan 370 Kerlan – 29250 Sibiril Sibiril 29250 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090448 Manoir du XV° – XVI° siècle situé dans un vallon. Tour d’escalier, cuisine à deux cheminées. Moulin attenant visible de l’extérieur (classé) voiture / manoir isolé – environnement campagnard – Moulin à proximité (ne se visite pas mais visible depuis la route)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

