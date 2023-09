Expositions au Manoir de Kerhoas Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil Catégories d’Évènement: Finistère

Plobannalec-Lesconil Expositions au Manoir de Kerhoas Manoir de Kerhoas Plobannalec-Lesconil, 16 septembre 2023, Plobannalec-Lesconil. Expositions au Manoir de Kerhoas 16 et 17 septembre Manoir de Kerhoas La Manoir de Kerhoas acceuille 2 expositions. La première regroupe les oeuvres de dix artistes locaux qui ont travaillé autour du cubisme.

La seconde est une exposition de photographie sur le film Le Cheval d’Orgueuil, tiré du livre de Pierre-Jakez Hélias.

– Manoir de Kerhoas Kerhoas, 29740, Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090490 Le manoir de Kerhoas, exemple d’architecture manoriale du pays bigouden, est un bâtiment construit à la fin du 15e siècle et comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés en U autour d’une cour jadis fermée.

L’histoire de ses origines est inconnue, la construction étant probablement l’oeuvre d’une famille de petite noblesse, comme en témoigne son architecture modeste, quoique soignée (porte, décor du pignon). L’ensemble tel qu’il se présente actuellement a pratiquement conservé les dispositions décrites dans un acte notarié de 1753, et semble n’avoir subi que peu de modifications depuis sa construction : seule la façade sud a été légèrement remaniée. L’intérieur est également dans un état de conservation remarquable, qui a conservé les dispositions représentatives du manoir médiéval. Le manoir de Kerhoas est un des lieux de tournage du film Le Cheval d’orgueil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

