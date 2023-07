Visite libre du Manoir de Kergoat Manoir de Kergoat Plouédern, 16 septembre 2023, Plouédern.

Le manoir de Kergoat est un manoir du Finistère du XVIème siècle construit pour une famille d’origine écossaise, les Corran. La façade côté cour est du début du XVIème siècle avec un escalier principal et des fenêtres caractéristiques du manoir seigneurial de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance. La façade côté parc a été remaniée par la famille Mazurier, riches négociants de Landerneau, dans le goût éclairé du XVIIIème siècle. La manoir a été utilisé comme décor pour une aventure du corsaire du Roi, L’Epervier, « Les Archives secrètes » (2006). Le manoir est au milieu d’un parc arboré d’environ 3 hectares.

Manoir de Kergoat allée du Tromeur, 29800, Plouédern Plouédern 29800 Finistère Bretagne 02 29 62 30 30 https://www.plouedern.fr/patrimoine-architectural/ http://www.ploudern.fr « Les premiers occupants connus du manoir se trouvent être des Écossais : la famille Corran, dont on est sûr de la présence dans le domaine de Kergoat au début du XVIIe siècle. Jean de Corran, gouverneur des châteaux de La Roche-Maurice, la Joyeuse Garde à La Forest-Landerneau, et de la Vicomté à Coat-Méal, était capitaine de la maréchaussée à Landerneau. En 1764, le manoir devient la propriété des Mazurier, puissants négociants en toile, qui ont joué un rôle majeur dans la vie publique et économique locale, aux mairies de Morlaix et Landerneau, et aux États généraux, de 1759 à 1789, en tant que députés.

La propriété est dotée d’un parc, véritable écrin du Manoir : l’inventaire datant de 1847 sur l’état des lieux des jardins dresse une liste impressionnante d’arbres, d’arbustes de vignes et de fleurs. Le propriétaire actuel s’efforce de conserver au maximum la nature du parc d’origine : des arbres deux fois centenaires, des hortensias, camélias, magnolias, azalées, ainsi qu’une belle roseraie. Le parc a été inventorié en 1993 et classé comme jardin romantique sur deux hectares.

Le manoir a été une source d’inspiration pour le cycle des aventures de l’Epervier, le corsaire au service du roi Louis XV, créé par Patrice Pellerin. Le manoir de Kergoat est ainsi le manoir de Kermeur, que l’on retrouve dans les aventures de son héros, le chevalier Yann de Kermeur, surnommé l’Épervier de Crozon. »

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:30:00+02:00

@Michel Briat