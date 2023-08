Visite commentée du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy, 16 septembre 2023, Brandivy.

Visite commentée du manoir de Kergal 16 et 17 septembre Manoir de Kergal Visite commentée, sans inscription préalable. Prévoir des chaussures fermées.

Le manoir de Kergal, construit au XVIe siècle dans sa forme actuelle, a traversé les siècles, successivement demeure, manoir, métairie et ferme. Il fait l’objet d’un vaste programme de restauration depuis plus de dix ans, et recouvre ainsi peu à peu son esprit originel. C’est une aventure passionnante et les vieilles pierres n’ont pas fini de livrer leurs secrets…

Le manoir figure aussi dans le circuit de découverte du patrimoine de Brandivy que la commune a mis en place pour la première fois cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne 0609686197 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091052 Manoir de Kergal visible de la route

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

G. Leblanc