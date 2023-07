Portes ouvertes des extérieurs du Manoir de Kerenneur, jardin et cour. Manoir de Kerenneur Plourin, 16 septembre 2023, Plourin.

Portes ouvertes des extérieurs du Manoir de Kerenneur, jardin et cour. 16 et 17 septembre Manoir de Kerenneur Entrée libre.

Les samedi 16 et dimanche 17, les jardins seront ouverts à la visite en accès libre. Vous pourrez faire le tour des jardins et du manoir, puis monter dans la tour des machicoulis et découvrir le panorama.

Le dimanche 17 septembre, un vide grenier se déroulera dans les jardins.

Manoir de Kerenneur Kerenneur, 29830, Plourin Plourin 29830 Finistère Bretagne 06 79 03 30 53 https://www.plourin.fr/patrimoine/manoirs-et-pigeonniers/article/manoir-de-kerenneur http://www.patrimoine-iroise.fr/culturel/civil/Kerenneur.php;https://www.youtube.com/watch?v=UbXKE5qKUyc;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090267 Petit manoir fortifié avec tourelle, 8 corbeaux mâchicoulis, escalier en vis, cour pavée.

Cet édifice est un bel exemple de petit manoir fortifié du nord Finistère des 15e et 16e siècles, n’ayant pratiquement pas subi de transformation, hormis les croisillons de fenêtres enlevés.

Le portail d’entrée a été en partie démantelé. L’escalier et l’aile nord ont perdu leur couverture.

Deux époques de construction se démarquent :

La première époque se caractérise par une construction défensive et englobe le portail avec ses mâchicoulis et sa tour carrée d’escalier, prolongé vers le nord par une défense constituée d’un mur de gros moëllons de granit. La tour ronde d’escalier et l’aile en retour de l’habitation principale datent également de cette première époque.

La seconde étape se caractérise par plus de finesse et un souci du confort. Elle comprend la plus grande partie du bâtiment principal, une partie des communs, l’enclos Est avec la chapelle et le moulin à eau. RD 68 A partir de St Renan – 3 km avant Argenton pancarte « Kérenneur »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Haude Egret