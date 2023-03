Expo peinture et sculpture – Guy Pavec Manoir de Kérazan Loctudy Loctudy Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Loctudy . Guy Pavec (1935-2021), tailleur de pierre puis sculpteur, nous a laissé des œuvres monumentales installées en plein air, visibles par tous : stèles commémoratives, émouvants monument funéraires (Lababan) et monuments aux morts (Peumerit) en granit de Kersanton. Il a aussi taillé des cheminées en pierre pour des particuliers à Loctudy ! Il déploie ses talents en travaillant d’autres matériaux, laissant libre cours à son imagination et sa fantaisie dans des bois polychromes, des statues en pierre de personnages religieux, légendaires, celtiques comme le roi Gradlon. Son jardin secret, depuis l’enfance, est la peinture qu’il a étudiée aux cours du soir à l’école des Beaux-Arts de Quimper parallèlement à son travail. Jamais montrés publiquement, ses tableaux qui exaltent la lumière, les paysages de la terre et de la mer, illustrent son attachement finistérien. L’exposition est organisée par l’association Les Amis de Kerazan. En venant découvrir ses œuvres, vous prendrez conscience de l’importance de Guy Pavec, un grand artiste en Pays bigouden. Manoir de Kérazan 25 rue du Suler Loctudy

