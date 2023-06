Atmisica Manoir de Jaugette Obterre, 22 juillet 2023, Obterre.

Obterre,Indre

Création de Marta Gentilucci par l’ensemble Atmisica (ensemble de Tours)..

Samedi 2023-07-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-22 . 18 EUR.

Manoir de Jaugette

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire



Creation of Marta Gentilucci by the ensemble Atmisica (ensemble of Tours).

Creación de Marta Gentilucci por el conjunto Atmisica (conjunto de Tours).

Uraufführung von Marta Gentilucci durch das Ensemble Atmisica (Ensemble aus Tours).

Mise à jour le 2023-05-24 par Destination Brenne