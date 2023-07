Visite du manoir de Grissay, Chenehutte Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’Évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire Visite du manoir de Grissay, Chenehutte Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault, 16 septembre 2023, Chênehutte-Trèves-Cunault. Visite du manoir de Grissay, Chenehutte 16 et 17 septembre Manoir de Grissay Une ancienne chapelle du XIIIe siècle est la base de cet élégant logis complété sans l’esprit de la Renaissance. Il est visible depuis le chemin qui longe le ruisseau de la Fontaine d’enfer mais aussi depuis l’ancien chemin qui longe le coteau et permet d’admirer en outre ses jardins à la Française. Une curiosité est la dépendance en longueur qui était autrefois un jeu de boule de Fort. Manoir de Grissay Rue de Grissay, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Ancienne chapelle du 13e s. remaniée et complétée au 16e.s. par un logis et une belle tour d’escalier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

