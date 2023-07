Visitez le logis d’un gentilhomme verrier du XVe siècle Manoir de Giverdy Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Nièvre

Sainte-Marie Visitez le logis d’un gentilhomme verrier du XVe siècle Manoir de Giverdy Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Sainte-Marie. Visitez le logis d’un gentilhomme verrier du XVe siècle 16 et 17 septembre Manoir de Giverdy Entrée libre Le manoir de Giverdy a abrité plusieurs générations de gentilshommes verriers du XVe au XVIIe siècle avant de devenir le logement de fermiers. Il est témoin d’une activité méconnue mais importante. De nombreuses verreries étaient disséminées en Nivernais. Leur production peut être qualifiée d’artistique après l’installation de verriers italiens attirés par l’arrivée du duc de Gonzague en Nivernais. Manoir de Giverdy 2 chemin du Manoir 58330 Sainte-Marie Sainte-Marie 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

