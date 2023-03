Exposition photos de « La Route des Joyaux de la Mayenne » Manoir de Favry, 2 juin 2023, Préaux.

Exposition photos de « La Route des Joyaux de la Mayenne » 2 – 4 juin Manoir de Favry Tarif : 7€ par adulte, 3€ de 8 à 14 ans, Parcours éducatif offert, jeu d’énigmes autour d’olivier de serres

Manoir de Favry D 573 53340 Préaux Préaux 53290 Mayenne Pays de la Loire 06 82 40 83 46 http://www.manoirdefavry.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 40 83 46 »}, {« type »: « email », « value »: « diner.de.gala@orange.fr »}] Dans un parc, longé par la rivière, à l’entour des îles et presqu’îles, 4 jardins ont été créés dans un esprit contemporain et un goût très éclectique pour mettre en valeur le bâti • le Dédale, ses topiaires et son jeu de damiers en contrepoint • le Potager, inscrit dans une grammaire médiévale, ses claustras d’osier ponctués de gloriettes et d’occuli, ses plessis • le Verger d’ornement, sa gloriette centrale palissée de pommiers domestiqués en ogive • le Jardin à la Française, son théâtre de verdure et sa taille architecturale, ses broderies de buis jalonnées par une roseraie parking aménagé devant l ‘accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00