« Non loin d’ici » le dimanche 25 juin à 17h.

Le Manoir de Durcet invite la Compagnie DIV’ART pour présenter sa nouvelle création.

Adaptée de l’œuvre de John Patrick SHANLEY « Outside Mullingar », traduite par Julie Delaurenti sous le titre « Non loin d’ici ».

Cette comédie romantique vient nous interpeller sur ce que porte d’humanité, le monde rural qui nous entoure.

Elle parle d’amour, de deuil et de transmission.

« Un Pagnol à l’Irlandaise »

Résumé:

Anthony et Rosemary, ont passé toute leur vie dans deux

fermes voisines, enfermés dans leur solitude. Alors que le

père d’Anthony menace de le déshériter, le rêve de

Rosemary s’effondre. Et si Anthony venait à s’envoler loin,

loin d’ici ?…

Les deux protagonistes de l’histoire pourraient être d’ici tant la remise en cause de leurs certitudes et de leurs peurs est douce et familière. L’histoire qui nous est présentée est à la fois proche et éloignée de notre quotidien.

La pièce est servie par une distribution d’cteurs de renom : Pierre SANTINI, Grégori DERANGERE (césarisé), Marie-France SANTON, aux côtés de Julie DELAURENTI, dans une mise en scène de Manuel OLINGER.

La pièce sera également jouée au Manoir de Durcet, à la ferme !

Une version « salle » sera créée à Avignon 2023 au Théâtre des Gémeaux du 7 au 29 juillet.

La représentation sera suivi d’un échange « bord de plateau » entre le public et les artistes autour d’un verre offert par la Manoir de Durcet.

Julie Delaurenti organisera un temps de collectage sous forme d’interviews individuelles filmées puis un atelier d’écriture sur le thème de la transmission en milieu rural, afin également de questionner l’agriculture d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Le collectage et les ateliers serviront à nourrir le travail d’écriture d’un spectacle participatif avec les habitants, en novembre et décembre 2023 sous le titre « fils et filles de paysans » dans le cadre d’un contrat de territoire avec la Drac Normandie, la communuaté de communes du Pays Fertois et du bocage carrougien, la commune de Carrouges et le Parc Naturel Régional Normandie Maine.

CALENDRIER:

Le 19 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv à la Maison du Parc (en extérieur)

Le 20 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Le 28 juin – de 10h à 13h et de 14h à 18h/ interviews individuelles sur rdv au Manoir de Durcet (en extérieur)

Le 29 juin – de 10h à 13h/ Atelier d’écriture au Théatre Le cercle de Carrouges

Au Manoir de Durcet, la passion de la pomme se transmet de génération en génération.

C'est en 1930 que la famille Breton s'installe à Durcet au coeur du bocage Ornais. Dès son arrivée, Eugène Breton se consacre à l'activité cidricole et laitière.

C’est en 1930 que la famille Breton s’installe à Durcet au coeur du bocage Ornais. Dès son arrivée, Eugène Breton se consacre à l’activité cidricole et laitière.

Marcel prend la succession de son père en 1956 aux côtés de sa femme Odette. Ensemble, ils élaborent avec passion le Cidre et se consacrent également à la production de Calvados. En avance sur leur temps, ils évoluent au gré des nouvelles technologies et augmentent le cheptel, la surface agricole de l’exploitation et lancent la commercialisation de leurs produits. parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T17:00:00+02:00 – 2023-06-25T19:00:00+02:00

©aurore vinot