Pierres en Lumières > Manoir de Dur-Ecu Manoir de Dur-Ecu La Hague, 17 mai 2024, La Hague.

La Hague,Manche

Manoir du XVIe siècle construit sur des fondations plus anciennes, inscrit Monument historique. Très beau site face à la mer.

Eclairage extérieur, visible de la route CD45. Pas d’accès intérieur. Sans réservation..

Vendredi 2024-05-17 22:20:00 fin : 2024-05-19 . .

Manoir de Dur-Ecu Urville-Nacqueville

La Hague 50460 Manche Normandie



Manor house of the XVIth century built on older foundations, registered as historical monument. Very beautiful site facing the sea.

Exterior lighting, visible from the CD45 road. No interior access. No reservation required.

Casa solariega del siglo XVI construida sobre cimientos antiguos, catalogada como monumento histórico. Sitio muy bonito frente al mar.

Iluminación exterior, visible desde la carretera CD45. Sin acceso interior. No es necesario reservar.

Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, das auf älteren Fundamenten errichtet wurde und als historisches Monument eingetragen ist. Sehr schöner Ort mit Blick auf das Meer.

Außenbeleuchtung, von der Straße CD45 aus sichtbar. Kein Zugang von innen. Ohne Reservierung.

