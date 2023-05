Visite guidée du manoir de Donville Manoir de Donville, 16 septembre 2023, Méautis.

Visite guidée du manoir de Donville 16 et 17 septembre Manoir de Donville 4€, gratuit <10 ans.

Visites guidées par le propriétaire du manoir de Donville uniquement manoir en bauge inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Visites sur l’histoire du manoir, son architecture. Visites également des exterieurs et intérieurs: salons boisés, jardins, charpente marine etc…

Manoir de Donville 1 route de la Chapelle, 50500 Méautis Méautis 50500 Manche Normandie 02 33 42 03 22 http://www.manoirdedonville.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 51 02 69 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museebloodygulch.com »}] Manoir exceptionnel en bauge, inscrit au titre des monuments historiques. Premières mention en 1079. Le manoir est constitué d’un corps de logis fortement remanié en 1778, d’une charreterie, d’une longère avec chapelle à l’entrée. Nombreuses pièces décorées avec boiseries, meubles d’époque et objets ayant appartenu à des familles aristocratiques du nord Cotentin dont des robes de mariées, des costumes. Charpente marine exceptionnelle signée par son constructeur avec ses armes de compagnon. Jardins remarquables en terrasses avec trois thèmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T18:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

