Cet évènement est passé Visite libre du jardin Manoir de Créac’h Ingar Tréflaouénan Catégories d’Évènement: Finistère

Tréflaouénan Visite libre du jardin Manoir de Créac’h Ingar Tréflaouénan, 17 septembre 2023, Tréflaouénan. Visite libre du jardin Dimanche 17 septembre, 14h00 Manoir de Créac’h Ingar entrée libre Manoir de Creac’h Ingar, XVIème- XVIIIème siècle.

Visite extérieure libre. Le jardin ayant été créé d’après le plan du paysagiste Erwan Tymen Manoir de Créac’h Ingar Manoir de Créac’h Ingar, 29440 Tréflaouénan Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 D de Calan Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Tréflaouénan Autres Lieu Manoir de Créac'h Ingar Adresse Manoir de Créac'h Ingar, 29440 Tréflaouénan Ville Tréflaouénan Departement Finistère Lieu Ville Manoir de Créac'h Ingar Tréflaouénan latitude longitude 48.629831;-4.103158

Manoir de Créac'h Ingar Tréflaouénan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treflaouenan/