Visite guidée des extérieurs Manoir de Coupesarte Coupesarte, 16 septembre 2023, Coupesarte.

Visite guidée des extérieurs 16 et 17 septembre Manoir de Coupesarte Par groupe de 30 pers.

Le Manoir de COUPESARTE sera exceptionnellement ouvert lors des journées européennes du patrimoine les samedi 16 et 17 septembre prochains.

Visite intérieure guidée par groupe de 10 personnes

Visite extérieure guidée par groupe de 30 personnes

Le Manoir daté des 15e et 17e siècles, à l’architecture typique du Pays d’Auge et entouré de douves, est classé monument historique ainsi que les batiments composant l’ensemble. Colombages, tuileaux, essentes de châtaigner, torchis, tuiles, mortier de chaux constituent à Coupesarte, un exemple remarquable des appareils de construction utilisés en Pays d’Auge. Ce manoir a subi plusieurs campagnes de transformation tout au long de son histoire : vous pourrez les découvrir lors de la visite.

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

