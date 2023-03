EXPOSITION « RÉSONNANCES » Manoir de Couesme Ancinnes Ancinnes Catégories d’Évènement: Ancinnes

Sarthe

EXPOSITION « RÉSONNANCES » Manoir de Couesme, 2 septembre 2023, Ancinnes Ancinnes. EXPOSITION « RÉSONNANCES » Lieu-dit Couesme Manoir de Couesme Ancinnes Sarthe Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme

2023-09-02 10:00:00 – 2023-09-24 18:00:00

Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme

Ancinnes

Sarthe Ancinnes . Isabelle CONTRAIRES-BOURLAUD et Guy BOURLAUD présentent « Résonnances » (Céramiques-Dessins- Peintures) Cette exposition sera la 17ème exposition organisée par l’Association des Amis du Manoir de Couesme depuis 2007.

Les œuvres exposées seront les céramiques de Guy Bourlaud et les dessins, peintures d’Isabelle Contraires-Bourlaud avec l’arbre comme fil conducteur. Guy Bourlaud, modeleur de terre, sculpte des céramiques, souvent retravaillées après cuisson, avec le corps comme inspiration principale. L’arbre se retrouvent dans les œuvres présentées en évoquant le passage possible de l’humain à l’arbre ou de l’arbre à l’humain. Isabelle Contraires-Bourlaud présente avec ses dessins et peintures des d’arbres, des branches, des forêts. Des arbres nus qui font ainsi écho aux “Nus” modelés par Guy Bourlaud. L’arbre nu nous montre son squelette, sa puissance, mais aussi sa fragilité hivernale. Sa nudité poétique fait pressentir son devenir, son printemps, son futur feuillage. La couleur a été éliminée pour garder l’essentiel du sujet. Ouvert tous les jours de 10h à 18h du samedi 2 au dimanche 24 septembre. Entrée gratuite.

Plus d’informations sur la page Facebook : Association des Amis du Manoir de Couesme. Le samedi 16 et le dimanche 17septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées gratuites des extérieurs du Manoir vous seront également proposées. Découvrez l’exposition de sculptures, dessins et céramiques de Guy Bourlaud et Isabelle Contraires-Bourlaud dans le cadre exceptionnel du Manoir de Couesme à Ancinnes ! +33 6 82 55 49 21 Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Ancinnes, Sarthe Autres Lieu Ancinnes Adresse Ancinnes Sarthe Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ville Ancinnes Ancinnes Departement Sarthe Tarif Lieu Ville Manoir de Couesme Lieu-dit Couesme Ancinnes

Ancinnes Ancinnes Ancinnes Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancinnes ancinnes/

EXPOSITION « RÉSONNANCES » Manoir de Couesme 2023-09-02 was last modified: by EXPOSITION « RÉSONNANCES » Manoir de Couesme Ancinnes 2 septembre 2023 Ancinnes Lieu-dit Couesme Manoir de Couesme Ancinnes Sarthe Manoir de Couesme Ancinnes sarthe

Ancinnes Ancinnes Sarthe