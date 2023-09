Visite du domaine de Boisgelin en Pléhédel Manoir de Boisgelin Pléhédel, 16 septembre 2023, Pléhédel.

Randonnée de 6 km commentée par Christian Jacob, président de la Société d’études historiques et archéologiques du Goëlo.

Départ du restaurant. Visite de la motte, de la nécropole, de l’éperon barré, des extérieurs du château et manoir.

Manoir de Boisgelin Le Boisgelin, 22290 Pléhédel Pléhédel 22290 Cotes-d’Armor Bretagne 02 96 22 37 67 http://www.leboisgelin.com Le manoir figure pour la première fois dans un acte de 1610. L’édifice se trouve au milieu d’un parc. Il en subsiste encore les pilastres des portes de la cour d’honneur et le motif d’entrée du jardin au nord, ainsi que des vestiges de bassins sous forme d’étang. Le manoir proprement dit comprend un corps de logis principal en granit, flanqué de deux ailes à un étage sur rez-de-chaussée. L’aile Est semble avoir été construite au 16e siècle. La deuxième campagne de construction s’arrête à gauche de la porte d’entrée centrale, et date probablement du 17e siècle. Cette porte est surmontée d’un fronton brisé. La troisième campagne comprend la partie ouest du pavillon central et l’aile ouest et a probablement eu lieu au 17e siècle. Charpente du 18e siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

