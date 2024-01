Ouverture du Manoir de Boiscorde Manoir de Boiscorde Rémalard en Perche, lundi 15 juillet 2024.

Rémalard en Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-15 10:00:00

fin : 2024-08-23 16:00:00

Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comprend plusieurs corps de bâtiments des XVe et du XVIe siècles.

La visite des extérieurs est libre et gratuite. La visite guidée de l’intérieur est sur demande et payante.

Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comprend plusieurs corps de bâtiments des XVe et du XVIe siècles.

La visite des extérieurs est libre et gratuite. La visite guidée de l’intérieur est sur demande et payante.

.

Manoir de Boiscorde Rémalard

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT CdC Coeur du Perche