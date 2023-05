Visite guidée du manoir de Biard Manoir de Biard, 72350 CHEVILLÉ Saint-Ouen-en-Champagne Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-en-Champagne

Sarthe Visite guidée du manoir de Biard Manoir de Biard, 72350 CHEVILLÉ, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-en-Champagne. Visite guidée du manoir de Biard 16 et 17 septembre Manoir de Biard, 72350 CHEVILLÉ Entrée libre Visite guidée du manoir de Biard (XIIIe – XVIe siècle) La visite commence par le tour du logis Elle continue par la découverte de la grange à nef Merci de stationner votre automobile perpendiculairement à l’allée.

Ne pas laisser s'approcher les enfants de la mare sans la surveillance d'un adulte. Manoir de Biard, 72350 CHEVILLÉ CHEVILLÉ, Saint-Ouen-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire http://www.manoirdebiard.fr/ Manoir de Biard, du XIIIe au XVIe siècle

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

