Visite guidée du manoir 16 et 17 septembre Manoir de Bellou 4€, gratuit enfants.

Manoir de Bellou 33-34 route des 2 rivières, Bellou, 14140 Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d’Auge 14140 Bellou Calvados Normandie 06 11 19 73 49 Classé monument historique, ce manoir est l’un des plus vastes du Pays d’Auge. Le grand corps de logis flanqué en avant de deux pavillons carrés et sur l’arrière de deux tours rondes est coiffé d’un toit aux rampants disproportionnés. Le parc abrite des dépendances à pan de bois et un pigeonnier à entre colombages tuilés du XVIe siècle. Peintures du XVe siècle.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00