Sainte-Gemmes-sur-Loire Manoir de Belligan Manoir de Belligan Sainte-Gemmes-sur-Loire, 16 septembre 2023, Sainte-Gemmes-sur-Loire. Manoir de Belligan 16 et 17 septembre Manoir de Belligan Sur inscription, groupe 15 personnes maximum Manoir du 15e siècle, ISMH, ayant appartenu à un proche du roi René.

Deux pièces classées « monuments historiques », fresques murales mettant en scène le roi René.

Visite des extérieurs puis fresques murales.

Groupe 15 personnes maximum.

www.manoir-de-belliganmanoir-de-Belligan.com Manoir de Belligan 255 Chemin de Belligan, 49130 Sainte Gemmes sur Loire Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0632576687 http://Www.manoir-de-belligan.com

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00
2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

