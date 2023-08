Visite du village de Bellevue Manoir de bellevue sainte-luce Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Luce-sur-Loire Visite du village de Bellevue Manoir de bellevue sainte-luce Sainte-Luce-sur-Loire, 17 septembre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. Visite du village de Bellevue Dimanche 17 septembre, 11h00 Manoir de bellevue sainte-luce Entrée libre Le village de Bellevue est composé d’anciennes maisons de pêcheurs, longeant la Loire, et se découvre au fil de promenades. Ancien lieu de villégiature des Nantais, la promenade de Bellevue s’insère dans plusieurs circuits de balades, à vélo ou à pied.

Départ de la visite 11h – durée prévisible 1h

Rendez-vous devant le manoir de Bellevue Manoir de bellevue sainte-luce 79 Promenade de Bellevue Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 68 16 41 http://www.saint-luce-loire.com Accueil de loisirs durant l’été et les vacances scolaires, le Manoir de Bellevue et son parc accueillent aussi des événements de la Ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

