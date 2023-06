Exposition Manoir de Bellevue Louvetot, 16 septembre 2023, Louvetot.

Exposition 16 et 17 septembre Manoir de Bellevue

Manoir de Bellevue 481 route d’Yvetot, 76490 Louvetot Louvetot 76490 Seine-Maritime Normandie 02 35 96 03 43 L’ancien centre-émetteur de Radio Normandie a été construit en 1935 dans un parc de 3 hectares. Ce manoir d’inspiration anglaise a été détruit et incendié pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit et, clin d’œil à son passé, abrite de nouveau un centre d’émission radio. À mi-chemin entre Yvetôt et Caudebec-en-Caux sur la D131

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

