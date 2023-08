JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE BEAUMONT Manoir de Beaumont Joué-en-Charnie, 16 septembre 2023, Joué-en-Charnie.

Joué-en-Charnie,Sarthe

Visite commentée des intérieurs et extérieurs. Sur réservation pour le dimanche après-midi..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

Manoir de Beaumont

Joué-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire



Guided tour of the interior and exterior. On reservation for Sunday afternoon.

Visita guiada del interior y el exterior. Reserva obligatoria los domingos por la tarde.

Kommentierte Besichtigung der Innen- und Außenräume. Mit Reservierung für den Sonntagnachmittag.

