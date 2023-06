Démonstration : présentation de poules huppées Manoir de Beaumont Bourneville-Sainte-Croix, 17 septembre 2023, Bourneville-Sainte-Croix.

– Présentation d’un patrimoine vivant : cette journée sera l’occasion d’une présentation d’un pan de notre biodiversité domestique, par Madame Christelle Dutilleul, présidente du Club Français des Poules Huppées : volailles de race ancienne et plus précisément celles coiffées d’une huppe, comme la Crèvecoeur. D’originie normande, elle fait partie des plus anciennes races françaises et serait issue de la race Padoue, poules à huppe importées en France au temps de Louis XI (1423-1483). Quelques sujets de races cousines seront présents et illustreront cette longue histoire de nos campagnes

Manoir de Beaumont 270 route des Argilières, 27500 Bourneville-Sainte-Croix Bourneville-Sainte-Croix 27500 Bourneville Eure Normandie

