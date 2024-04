Manoir d’Apreval: visite guidée gratuite Pennedepie, samedi 27 avril 2024.

Manoir d’Apreval: visite guidée gratuite Pennedepie Calvados

Visite du domaine suivie de la dégustation de jus de pomme, cidre, pommeau et calvados, puis jeu quiz pour adultes et enfants.

Gratuit Sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

Lieu-dit Manoir d’Apreval

Pennedepie 14600 Calvados Normandie

