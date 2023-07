Cuisson de pâtisseries et pâtés dans le four à pain Manœuvrerie de la Gravière Le Noyer, 16 septembre 2023, Le Noyer.

Cuisson de pâtisseries et pâtés dans le four à pain 16 et 17 septembre Manœuvrerie de la Gravière Vente à la part ou entier (tarif affiché sur place)

Les objectifs de l’association sont d’après ses statuts :

“ – de restaurer les bâtiments du lieu-dit de la Gravière en retrouvant et en faisant connaître les techniques de construction anciennes ;

– de faire vivre le site en s’attachant à étudier et à promouvoir les savoir-faire traditionnels, les patrimoines naturels et culturels du Haut-Berry ”.

Une réhabilitation des bâtiments de La Gravière doit permettre :

· la sauvegarde d’un bâtiment témoin de l’architecture traditionnelle rurale du Haut-Berry et particulièrement du Pays-Fort;

· la création d’un lieu de vie associatif: réunions, repas, ateliers pour les travaux, etc.

· la création d’un lieu d’animation culturel : expositions, conférences, concert etc.

La remise en état des bâtiments doit être un moment fort pour l’association mais aussi pour les habitants de la région. Elle est l’occasion de faire connaître l’architecture traditionnelle du Pays-Fort, les techniques de construction traditionnelle et de les promouvoir auprès d’un public large : scolaires et habitants de la région, professionnels, touristes.

L’association veut aussi créer un lieu de rencontre et de travail ainsi qu’un moyen de diffusion et de transmission pour toutes les personnes qui veulent s’investir sur les thèmes suivant : l’architecture traditionnelle, l’environnement naturel (faune, flore, chasse, haies, etc.), les métiers et savoir-faire anciens (faucher, travail de l’osier, fabrication de barrière, d’échelles, plesser des bouch’tues, etc.), la musique (traditionnelle, classique, bals, rencontres de musiciens, etc.), les études historiques sur la région et la collecte des traditions orales (veillée, rencontre anciens-jeunes, etc.).

Dépendance du château de Boucard, l'ensemble architectural de la Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle (colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou bâtiment d'exploitation) de la majeure partie des intérieurs du Pays-Fort.

À l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été redéfini. Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son aspect originel ce qui en fait une exception. parking

