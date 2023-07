Démonstration de taille de pierre Manœuvrerie de la Gravière Le Noyer, 16 septembre 2023, Le Noyer.

Démonstration de taille de pierre 16 et 17 septembre Manœuvrerie de la Gravière

Les tailleurs de pierre de la Fédération des Compagnons du Devoir viennent faire une démonstration de leur savoir faire pendant les deux jours, dégrossisage de la pierre, travail de gravure, et de sculpture de pierre tendre pendant tout le week-end. Une exposition sur le thème « images outils oeuvres » sera également disponible.

Dépendance du château de Boucard, l'ensemble architectural de la Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle (colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou bâtiment d'exploitation) de la majeure partie des intérieurs du Pays-Fort.

À l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été redéfini. Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son aspect originel ce qui en fait une exception. parking

