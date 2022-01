MANŒUVRE CHANTIER / AIDE MACON —, 20 janvier 2022, Bondy.

MANŒUVRE CHANTIER / AIDE MACON —————————— 2 postes à pourvoir Contrat (type et nombre) : INTERIM Formation(s) proposée(s) durant le contrat : Formation sécurité en agence avant délégation Formation possible selon besoin sur chantier et désir du candidat (engins, Nacelle, sécurité…) Date de début du contrat : 31/01/2022 Date de fin du contrat : FIN 2022 Carine ALLINC 01 43 42 42 30 [carine.allinc@axia-interim.com](mailto:carine.allinc@axia-interim.com) Fonction : Chargée de recrutement Horaires : 39 h (donc 4 hrs supplémentaires /semaine) **Déplacements :** Chantier sur BONDY **Missions :** * approvisionner le chantier, transporter le matériel, nettoyer avant et après les travaux * démolition, terrassement, mélange des matières premières, remblayage, préparation des éléments de ferraillage, petit coffrage accompagné d’un ouvrier spécialisé. * Maniement d’outils : marteau-piqueur, brouettes, transpalette, diable, outils manuels de terrassement. * Connaissance des normes de sécurité **Contraintes particulières :** Travail extérieur soumis aux intempéries. Travail physique. **Profil de compétences et connaissances attendues par l’entreprise :** Une première expérience de 1 an dans le bâtiment serait un plus afin de respecter les consignes de sécurité. **Salaire et annexes:** 10.57 €/h + panier (10.40 €/jour travaillé) + Navigo (50%) Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à [nicolas.topcu@est-ensemble.fr](mailto:nicolas.topcu@est-ensemble.fr) / [carine.allinc@axia-interim.com](mailto:carine.allinc@axia-interim.com)

