MANO DINO Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MANO DINO Toulouse, 22 avril 2023, Toulouse. MANO DINO

10 Avenue des Mazades THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse Haute-Garonne THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades

2023-04-22 – 2023-04-22

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades

Toulouse

Haute-Garonne EUR C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure. Mano Dino est si petit qu’un jour le vent l’emporte loin de chez lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan. Spectacle à partir d’1 ans. Dans le cadre du Festival Mes Poissons d’avril. Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino. En miniature, cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. accueil.mazades@mairie-toulouse.fr +33 5 31 22 98 00 THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Ville Toulouse lieuville THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

MANO DINO Toulouse 2023-04-22 was last modified: by MANO DINO Toulouse Toulouse 22 avril 2023 10 Avenue des Mazades THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne