Mano Dino Portets, 29 septembre 2021, Portets.

Mano Dino 2021-09-29 – 2021-09-29

Portets Gironde

EUR 6 Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte ! Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages…

Incarnés par les mains du marionnettiste, les personnages entrainent le très jeune spectateur dans une fable poétique sans paroles, abordant les thèmes du voyage et de la rencontre.

Un spectacle jeune-public sans artifice, qui place l’humain comme principal véhicule d’émotions.

Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte ! Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages…

Incarnés par les mains du marionnettiste, les personnages entrainent le très jeune spectateur dans une fable poétique sans paroles, abordant les thèmes du voyage et de la rencontre.

Un spectacle jeune-public sans artifice, qui place l’humain comme principal véhicule d’émotions.

+33 5 56 32 80 96

Dans un coin de verdure vit Mano Dino, un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte ! Et voici qu’il commence le plus grand de ses voyages…

Incarnés par les mains du marionnettiste, les personnages entrainent le très jeune spectateur dans une fable poétique sans paroles, abordant les thèmes du voyage et de la rencontre.

Un spectacle jeune-public sans artifice, qui place l’humain comme principal véhicule d’émotions.

La Forge

dernière mise à jour : 2021-09-23 par