le mercredi 13 octobre à 10:30

C’est l’histoire d’un dinosaure : Mano Dino. Un tout petit dinosaure pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un coup de vent l’emporte loin de son jardin. Et voici que le petit dinosaure commence le plus grand de ses voyages. Spectacle sans paroles pour les tout-petits à partir de 3 mois.

Sur inscription, pass sanitaire obligatire

Spectacle de marionnettes par la Compagnie Friiix Club Espace des 2 rives rue montesquieu 33810 Ambès Ambès Gironde

