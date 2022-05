Mannijo Casino des faïenceries | Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

Mannijo Casino des faïenceries | Sarreguemines, 16 octobre 2022, Sarreguemines. Mannijo

Casino des faïenceries | Sarreguemines, le dimanche 16 octobre à 15:00

Trois musiciens nous invitent à entendre toutes les langues de France, du Breton à l’Occitan en passant par la Lorraine. **Mannijo** est un groupe de folk rock français, originaire de Sierck-les-Bains, en Moselle. Ils déclinent en musique leur passion pour l’interculturalité, avec un répertoire traditionnel, des compositions propres et des reprises. Le tour de France en musique Casino des faïenceries | Sarreguemines 4 Rue du Colonel Edouard Cazal, 57200 Sarreguemines Sarreguemines Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T15:00:00 2022-10-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Casino des faïenceries , Sarreguemines Adresse 4 Rue du Colonel Edouard Cazal, 57200 Sarreguemines Ville Sarreguemines lieuville Casino des faïenceries , Sarreguemines Sarreguemines Departement Moselle

Casino des faïenceries , Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

Mannijo Casino des faïenceries | Sarreguemines 2022-10-16 was last modified: by Mannijo Casino des faïenceries | Sarreguemines Casino des faïenceries , Sarreguemines 16 octobre 2022 Casino des faïenceries | Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines

Sarreguemines Moselle