Marché de Noël à Mannevillette Mannevillette, 26 novembre 2023, Mannevillette.

Mannevillette,Seine-Maritime

Les parents d’élèves de l’école de Mannevillette organise un Marché de Noël le samedi 26 novembre

Au programme :

– Idées cadeaux

– Déco

– Peinture

– Atelier maquillage

Rendez-vous à la salle polyvalente de Mannevillette de 9h à 17h

Buvette sur place.

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Mannevillette 76290 Seine-Maritime Normandie



The parents of the Mannevillette school organize a Christmas Market on Saturday November 26

On the program

– Gift ideas

– Decoration

– Painting

– Make-up workshop

Meet at the Mannevillette multi-purpose hall from 9am to 5pm

Refreshments on site

Los padres del colegio Mannevillette organizan un mercadillo navideño el sábado 26 de noviembre

En el programa

– Ideas para regalar

– Decoración

– Pintura

– Taller de maquillaje

Cita en la sala polivalente Mannevillette de 9h a 17h

Refrescos in situ

Die Eltern der Schüler der Schule von Mannevillette organisieren am Samstag, den 26. November einen Weihnachtsmarkt

Auf dem Programm stehen:

– Geschenkideen

– Deko

– Malen

– Schmink-Workshop

Treffpunkt in der Mehrzweckhalle von Mannevillette von 9 bis 17 Uhr

Erfrischungsgetränke vor Ort

