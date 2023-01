LA MONTAGNE MAGIQUE Manivelle Théâtre Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

VOYAGEZ EN PLEINE NATURE AVEC CE CINÉ-CONCERT COLORÉ ! Manivelle Théâtre 22 Rue Louis Lejeune, 59290 Wasquehal Le Capreau Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://billetterie.caveauxpoetes.com/seances/44/la-montagne-magique »}] LA MONTAGNE MAGIQUE La Montagne Magique et l’arrivée des machines est un spectacle expérimental & poétique porté par la musique bricolée d’Emmanuel Mailly et un film fabriqué en direct à partir d’illustrations originales manipulées par Elie Blanchard devant une caméra. Alors que les premières lueurs du jours font disparaître les étoiles, les abeilles butinent des fleurs, l’ours sort de sa grotte, les oiseaux chantent en crachant des bulles de couleurs, les sols grouillent d’une vie microscopique, les poissons descendent la rivière et les oeufs éclosent. Mais quel est ce bruit au loin qui vient perturber l’harmonie de la montagne magique ? C’est le bruit des machines ! Elles crachent d’énormes panaches de fumée, creusent la terre, détournent les rivières, coupent les arbres, rasent les prairies et incendient la forêt !

