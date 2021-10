Manipulation poétique – Raoul Lambert – Petite académie des arts vivants Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 17 décembre 2021, Saint-Herblain.

Représentations les 16 et 17 décembre 2021 à 20h30

Théâtre. Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la représentation de la réalité. Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul Lambert invente le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi consiste l’éclairvoyance… ? Est-ce que Raoul Lambert se fait passer pour mentaliste en usant de son hypermnésie, ou est-ce que le mentaliste se fait passer pour un hypermnésique en usant de son Raoul Lambert… ou l’inverse !!? Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés. Grâce à la magie, les deux conférensorciers de “Manipulation poétique” vous proposent un pas de côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre monde et explorer nos crédulités. De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero Durée : 55 min. Public : à partir de 12 ans, tout public Dans le cadre de la Petite académie des arts vivants

